Galaxy S9 e Note 9 immortali: arriva la One UI 5 grazie alla NobleROM

Anche per i modelli Samsung però arriva il momento di salutare definitivamente il supporto software, questo ovviamente accade quando si conclude la finestra di supporto ufficiale. E Galaxy S9 e Note 9 si trovano sicuramente tra i modelli che non godono più degli aggiornamenti ufficiali da parte di Samsung.

Nonostante questo però Galaxy S9 e Note 9 hanno la possibilità di provare con mano una delle ultime versioni software rilasciate da Samsung per i suoi dispositivi. Parliamo della One UI 5, la penultima generazione dell'interfaccia di Samsung basata su Android.

Questo è possibile chiaramente grazie a una custom ROM. Nello specifico si tratta della NobleROM, il prodotto sviluppato dall'italiano AlexisXDA che negli anni si è particolarmente distinto per la costanza e l'affidabilità delle sue custom ROM per i modelli di Samsung.

La nuova versione si chiama NobleROM 3.7 Calabria, è basata sulla One UI 5.1.1 estratta dalla serie Galaxy S20 e Note 10 Lite ed è aggiornata alle patch di settembre 2023.

All'interno della custom ROM troviamo anche diverse app che arrivano direttamente dalla One UI 6, come Always On Display, Galleria, Messaggi, My Files, Game Launcher, Smart Capture, Tastiera e Routines. Inoltre, lo sviluppatore ha riferito di aver risolto uno dei bug più fastidiosi che affliggevano la custom ROM e che riguardava il funzionamento della fotocamera anteriore.

Per maggiori dettagli e per la procedura di installazione della nuova NobleROM 3.7 Calabria vi suggeriamo di far riferimento al post ufficiale condiviso sul forum XDA, dove troverete anche i link per tutti i download necessari all'installazione.