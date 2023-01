Galaxy S9 e Note 9 possono assaggiare la One UI 5.0: arriva la Noble ROM 3.0

Abbiamo parlato spesso delle grandi possibilità di personalizzazione di Android, grazie alle operazioni semplici come ad esempio il cambio del launcher e anche grazie a quelle più complesse che passano per i permessi di root (in questa guida abbiamo descritto come fare).

Proprio tra le operazioni più drastiche troviamo la possibilità di cambiare ROM per installarne una di terze parti. Questa operazione può rivelarsi particolarmente utile anche per provare versioni di Android che non sono disponibili ufficialmente per il proprio dispositivo. È proprio questo il caso di Galaxy S9 e Note 9, gli ex top di gamma Samsung che ormai hanno esaurito il periodo di supporto ufficiale garantito da Samsung.