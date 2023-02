Galaxy S9 e Note 9 hanno funzionalità più avanzate di S22 grazie alla Noble ROM

Il modding rappresenta da sempre un'arma in più per chi possiede un dispositivo Android. In passato ha goduto di fama particolare, ma ancora oggi ci sono diversi sviluppatori che continuano a proporre le loro custom ROM. Questo vale soprattutto per i modelli di Samsung.

Da tempo infatti è attivo lo sviluppatore italiano AlexisXDA, il quale si dedica allo sviluppo di custom ROM basate sulla One UI di Samsung, dunque dedicate ai dispositivi Samsung. Qualche settimana fa abbiamo visto arrivare la prima custom ROM basata su Android 13 per Galaxy S9 e Note 9. Ora arriva un nuovo e interessante aggiornamento.

La nuova versione della custom ROM appena arrivata si chiama Noble ROM 3.1 VIBO. Lo sviluppatore ha scelto di associare un codename a ogni build della sua Noble ROM che richiami i nomi della sua terra di origine.

La nuova versione della custom ROM arriva sempre per le famiglie di Galaxy S9 e Note 9 ed è basata sulla One UI 5.1 e Android 13.

Questo è particolarmente significativo perché con la nuova versione include le seguenti funzionalità:

Nuovo widget batteria.

Nuova app meteo

Multi control per i nuovi Galaxy Book.

Funzione di estrazione degli Sticker direttamente dagli S23.

Oltre a queste feature, che sono le più significative, troviamo tutte quelle caratteristiche della One UI 5.1 che abbiamo visto su Galaxy S23. Questo significa che, per alcune feature come quella degli Sticker, Galaxy S9 e Note 9 possono godersi di funzionalità disponibili per Galaxy S23 e non per Galaxy S21 e S22.

Le istruzioni di installazione sono abbastanza standard. Qui soto trovate il link al thread dedicato sul forum di XDA dove troverete la procedura completa e il link di download della Noble ROM 3.1 VIBO.

NOBLE ROM 3.1 VIBO PER GALAXY S9 | NOTE 9