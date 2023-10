Dalla Corea sono sicuri: i Galaxy S24 verranno presentati a "casa di Apple"

Con gli annunci di iPhone 15 e Pixel 8, il 2023 dei big del settore smartphone si sta avviando verso la conclusione, e se una fetta di appassionati è in attesa dei nuovi Xiaomi 14, il mercato sta già guardando al 2024 e ai prossimi Galaxy S24 (non perdetevi la nostra recensione di Pixel 8 Pro!).

Dalla Corea del Sud arriva infatti la notizia che Samsung non solo anticiperà la presentazione dei suoi nuovi top ai primi di gennaio, una mossa decisa per non lasciare troppo spazio "commerciale" ad Apple, ma che terrà l'evento Unpacked a San Francisco, a pochi chilometri da Cupertino.

In realtà questa non è una novità, anche i Galaxy S23 sono stati presentati a San Francisco, e la casa di Seul potrebbe continuare la tradizione proprio per rimarcare l'importanza del mercato statunitense per la sua serie di punta.

A rivelarlo, il quotidiano coreano Seol Economy Daily, che spiega come l'unica eccezione a questa "regola" non scriva (Galaxy S a San Francisco e Galaxy Z a New York) sia avvenuta questa estate con il lancio di Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5, tenutosi a Seul probabilmente per le pressioni governative per appoggiare la candidatura di Busan per l'EXPO 2030 (per cui anche Roma e Riad sono in lizza).

Per quanto riguarda la data, c'è ancora una certa incertezza, ma recenti anticipazioni hanno indicato il 18 gennaio come possibile giornata dell'Unpacked, con una possibile variabilità di qualche giorno.

Cosa aspettarci? Ormai sono trapelate gran parte delle specifiche dei nuovi dispositivi, e abbiamo un'idea piuttosto concreta di come saranno. Samsung ha appena presentato il nuovo Exynos 2400, con una narrativa particolarmente concentrata sulle capacità legate all'intelligenza artificiale, e anzi secondo alcuni osservatori i telefoni verranno pubblicizzati come "dispositivi AI".