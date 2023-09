Galaxy S24 Ultra sarà il trionfo di potenza che aspettate

Nelle ultime settimane sono trapelati importanti leak in merito ai prossimi flagship di casa Samsung, e nelle ultime ore il leaker Yogesh Brar ha condiviso ulteriori dettagli che riguardano le presunte specifiche tecniche di Galaxy S24 Ultra. Andiamo allora a vederle insieme:

Display : 6,8" QHD+ Dynamic AMOLED LTPO, 120Hz

: 6,8" QHD+ Dynamic AMOLED LTPO, 120Hz Materiali : frame in titanio

: frame in titanio Processore : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Fotocamera posteriore : Principale : 200 megapixel Grandangolo : 12 megapixel Telephoto : 50 megapixel Macro : 10 megapixel

: Fotocamera anteriore : 12 megapixel

: 12 megapixel Sistema operativo : Android 14, One UI 6

: Android 14, One UI 6 Batteria: 5.000mAh con ricarica rapida a 45W

Ci sono diversi aspetti interessanti che emergono da questo leak. Vediamo innanzitutto la potenza del comparto fotografico, a conferma che Samsung intende puntare ancora una volta su questo comparto per i suoi top di gamma.

Le tipologie dei vari sensori non sono ancora state confermate, ma in ogni caso non possiamo non notare quanto Samsung intenda puntare sulla fotografia almeno in termini di risoluzioni di scatto e numero di sensori.

Altra cosa interessante riguarda la ricarica della batteria: sembra che Samsung, un po' come Google, non intenda seguire il trend degli altri produttori Android, per il quale c'è una sorta di corsa alla ricarica della batteria più rapida.

Per il resto vediamo una scheda tecnica esattamente in linea con le attese per un top di gamma assoluto Samsung. Staremo a vedere se ci saranno variazioni fino al lancio ufficiale, previsto come ogni anno entro febbraio.