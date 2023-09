Galaxy S24 Ultra non avrà lo zoom ottico 10x, un grande errore?

Lo zoom ottico 10x è una delle caratteristiche di Galaxy S23 Ultra , il top di gamma di quest'anno che vedete nell'immagine in copertina. Questo è possibile grazie a un sensore periscopico dedicato, il quale ha dimostrato di essere molto accurato e utile in diverse situazioni.

Nelle ultime ore sono trapelate delle rilevanti informazioni che riguardano il comparto fotografico di Galaxy S24 Ultra , il modello più grande e più performante che arriverà con la nuova famiglia di dispositivi. Tali novità non sono incoraggianti , visto che sembra che Galaxy S24 Ultra non avrà uno zoom ottico 10x .

Secondo gli ultimi rumor emersi in rete, sembra che Samsung intenda dire addio al sensore periscopico per lo zoom ottico 10x, in favore di un sensore per lo zoom ottico a 3x e 5x. Tramite tecniche di crop dovrebbe poi essere possibile arrivare allo zoom 8x in alta qualità.

Insomma, messa così non sembra un avanzamento per Galaxy S24 Ultra rispetto al suo predecessore, piuttosto appare come un leggero downgrade. Staremo a vedere se questi deludenti rumor verranno confermati da Samsung.