Galaxy S24 Ultra come un'auto elettrica: ecco perché

Il modello Ultra è sempre quello più grande e performante delle serie Galaxy S di Samsung. Da questo ne deriva che la maggior parte dei componenti hardware sono maggiorati rispetto a quelli che troviamo negli altri due. Ne deriva quindi che anche all'autonomia della batteria è richiesto uno sforzo maggiore. Le novità appena trapelate in rete puntano su una nuova implementazione tecnica per la batteria di Galaxy S24 Ultra.

Questa nuova implementazione arriverebbe direttamente dal mondo delle auto elettriche. Le batterie delle auto elettriche infatti fanno affidamento su un processo realizzativo che prevede un impilamento molto denso delle celle.

In questo modo è possibile integrare un maggior numero di catodi e anodi nello stesso spazio, rispetto a quello che sarebbe possibile fare con la classica implementazione delle batterie a ioni di litio che troviamo anche negli smartphone.

In poche parole, con questa nuova tecnologia realizzazione sarebbe possibile ottenere una batteria di maggiore capacità pur non incrementando le dimensioni. Si stima che, con le tecnologie attuali, Samsung potrebbe integrare una capacità del 10% maggiore a parità di dimensioni, rispetto a quanto visto per Galaxy S23 Ultra.

Il progetto è attualmente in fase di sviluppo presso il Samsung SDI, il dipartimento del colosso sudcoreano che sviluppa e produce batterie agli ioni di litio. Staremo a vedere emergeranno interessanti novità in tempo per vederle su Galaxy S24 Ultra.