Galaxy S24+ ci mostra il suo look: la semplicità non è riduttiva

Le immagini che trovate in galleria rappresentano i primi render trapelati e che riguardano Galaxy S24+. Dalle immagini vediamo uno smartphone dal design nel complesso minimalista. Posteriormente vediamo un modulo fotografico con tre sensori disposti verticalmente e in maniera indipendente. Non vediamo differenze tra i tre sensori in termini dimensionali.

Al loro fianco troviamo il flash LED, leggermente riposizionato rispetto a quello che troviamo sul predecessore Galaxy S23+. Anteriormente vediamo un classico display forato al centro per ospitare la singola fotocamera anteriore.

Il display appare piatto, con i bordi abbastanza stretti.

Il profilo laterale attira l'attenzione perché anch'esso è molto piatto, con bordi abbastanza squadrati. Su questo profilo troviamo i classici pulsanti di accensione / spegnimento e volume. Intravediamo anche il carrellino per la SIM. Stando a quanto riferito da OnLeaks le dimensioni dovrebbero corrispondere a 158,5 x 75,9 x 7,75 mm, le quali lo renderebbero leggermente più piccolo rispetto al suo predecessore.