Galaxy S24: arrivano belle notizie per l'autonomia

Nello specifico, sembra che Galaxy S24 Ultra arriverà con una batteria da 5.000 mAh. Lo stesso dovrebbe accadere per Galaxy S24+, con 100 mAh in più rispetto a quanto abbiamo visto per Galaxy S23+. Per Galaxy S24 invece arriverà una batteria da 4.000 mAh, 100 mAh rispetto a quella che abbiamo visto su Galaxy S23.

Insomma, sembra che Samsung abbia deciso di porre particolare attenzione all'aspetto dell'autonomia per i prossimi top di gamma. Certo sarà necessario vedere poi come si comporteranno con il software per valutare se effettivamente vi sarà un consistente miglioramento in termini di autonomia.

Nel frattempo, Samsung ha anche registrato il marchio Galaxy S24 per il mercato britannico, segno che i preparativi nella casa sudcoreana sono già a buon punto.