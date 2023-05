I ritratti saranno alla distanza giusta con i Galaxy S23

In medio stat virtus, recita una popolare locuzione latina, e presto verrà applicata anche allo zoom in modalità ritratto per i Galaxy S23.

Se siete amanti della fotografia, difficilmente sbaglierete con uno dei top di Samsung, ma il gigante coreano evidentemente vuole alzare ancora di più la qualità dei suoi dispositivi, che sta migliorando aggiornamento dopo aggiornamento.

Dopo il corposo aggiornamento di aprile, che ha migliorato a tutto tondo la capacità fotografica dei dispositivi, la casa di Seul starebbe preparando un'altra novità dedicata ai ritratti.

Come comunicato direttamente sul forum della comunità, infatti, Samsung starebbe preparando un altro ricco aggiornamento per la fine di maggio che migliorerebbe la qualità delle foto in condizioni di bassa luminosità, correggerebbe l'effetto alone nella modalità HDR e, soprattutto, permetterebbe lo zoom 2x in modalità ritratto.

Attualmente, infatti Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra consentono solo due ingrandimenti per la modalità ritratto: zoom 1x e zoom 3x.

L'opzione 1x permette ritratti dalla fotocamera principale, mentre quella 3x passa al teleobiettivo 3x. Diversi utenti però lamentano che con la prima si sia troppo distanti dal soggetto, mentre con la seconda ci si avvicini troppo. Ecco quindi che un intermedio 2x permetterebbe di trovare il giusto compromesso.

Come immaginerete, la nuova modalità sarà possibile ritagliando via software l'immagine prodotta dalla fotocamera principale, quindi niente di particolarmente innovativo dal punto di vista software, ma accontenterebbe chi desidera una maggiore versatilità.

Samsung ha affermato che la novità arriverà con il prossimo aggiornamento previsto per la fine di maggio per i dispositivi della serie S23, mentre non sono stati comunicati piani riguardanti la serie S22.