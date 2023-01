La fotocamera di Galaxy S23 Ultra mostra i muscoli contro Pixel 7 Pro

Pochi giorni fa abbiamo avuto un assaggio delle presunte performance fotografiche di Galaxy S23 Ultra, in particolare in condizioni notturne . I sample trapelati ci sono sembrati davvero promettenti, e ora siamo pronti a vederne dei nuovi .

Le immagini che trovate proprio qui sotto mostrano un suggestivo confronto tra S23 Ultra e Pixel 7 Pro , il camera-phone di Google che è stato sul trono di DxOMark per le sue potenzialità fotografiche. Il confronto che vediamo qui in basso è riferito ad uno scatto realizzato con la fotocamera anteriore in condizioni di buona luminosità diurna.

Qui sotto troviamo un secondo confronto , con il quale possiamo avere un'idea delle performance di un altro sensore molto importante. Parliamo del teleobiettivo , quello che effettivamente differenzia un buon camera-phone da un camera-phone di altissimo livello. Anche in questo caso l'ago della bilancia pende leggermente dalla parte di Galaxy S23 Ultra : il dispositivo sembra aver ridotto in maniera migliore il rumore dato dallo zoom 30x , rispetto a quanto fatto vedere da Pixel 7 Pro.

Chiaramente non abbiamo la certezza che questi scatti siano stati realizzati da Galaxy S23 Ultra. Le immagini sono state condivise da un utente residente in Nicaragua, il quale ha già pubblicato gli scatti in notturna attribuiti a Galaxy S23 Ultra. Ci sembra di intuire che questa persona sia entrata in possesso di un Galaxy S23 Ultra prima del suo lancio ufficiale.

Dobbiamo aggiungere una considerazione anche in merito al confronto con Pixel 7 Pro: non abbiamo la certezza che gli scatti siano stati realizzati nelle esatte stesse condizioni per i due dispositivi.

In altre parole, non abbiamo la sicurezza che il confronto sia stato condotto in maniera davvero neutrale, anche dal punto di vista tecnico. Fateci sapere voi cosa ne pensate.