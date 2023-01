Galaxy S23 Ultra appare nel primo video unboxing, ma ci sono dei dubbi sull'autenticità

Lo YouTuber mostra alcune parti del telefono (ma non da molto vicino), la schermata delle informazioni per dimostrarne l'autenticità, ma questa è facilmente modificabile, e la schermata della fotocamera. Ma veniamo alle critiche.

A parte il fatto che non si vede molto (il che già di per sé è sospetto), sono diversi i punti a favore di questa ipotesi.

La prima è nel video che la linea dell'antenna sulla cornice metallica appare nella sezione in alto a destra, mentre i rendering ufficiali del Galaxy S23 Ultra rivelano che questa dovrebbe trovarsi nella sezione in alto a sinistra.

In secondo luogo, il font sulla confezione del Galaxy S23 Ultra che si intravede all'inizio nel video è più sottile del font ufficiale Samsung, e anche i bordi sono più tondi di quanto ci si aspetterebbe.

Nel complesso, secondo Ice Universe lo YouTuber ha stampato una copertura per la scatola utilizzando i rendering ufficiali e utilizzato un Galaxy S22 Ultra, falsificandone la schermata delle impostazioni.

Certo la grande somiglianza dei due dispositivi non aiuta. In ogni caso, tra pochi giorni avremo tra le mani il prodotto ufficiale, ricordiamo che verrà presentato il 1° febbraio alle 19:00, e per chi non può aspettare in alcuni Paesi sono già attivi i preordini!