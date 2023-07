Galaxy S23 Ultra compie un parziale passo indietro sui video 8K

Brutta sorpresa per i proprietari di Samsung Galaxy S23 Ultra. Il top della casa di Seul, infatti, caratterizzato da ottime capacità fotografiche e da una registrazione video a 8K a 30 fps finalmente all'altezza, dopo l'aggiornamento di giugno perde la possibilità di registrazione ad alto bitrate (sapete come si personalizza un telefono Samsung?).

La notizia, che è stata notata per la prima volta su Reddit un mese fa, era passata sotto traccia, ma nel frattempo le segnalazioni si sono fatte sempre più numerose, e non si sa bene cosa pensare perché Samsung non ha rilasciato comunicazioni.

Ma cosa sta succedendo per l'esattezza? Galaxy S23 Ultra aveva ricevuto una registrazione 8K a 30 fps invece di quella a 24 fps del suo predecessore, e la possibilità di registrare ad alto bitrate, che consente di salvare una maggiore quantità di informazioni al costo di dimensioni dei file maggiori, è sempre stata raggiungibile attraverso le impostazioni della fotocamera toccando la voce Opzioni video avanzate e poi attivando il pulsante Video ad alto bitrate.

Fino all'aggiornamento di giugno, che abbiamo definito "mega" per la quantità di novità che ha portato, molte delle quali relative alla fotocamera. Da quel momento infatti l'opzione "Alto bitrate" era disattivata e non era più possibile abilitarla, sia in modalità Standard che Pro.

Gli utenti hanno riportato di aver provato di tutto: hanno cambiato e resettato le impostazioni, pulito la cache, riparato le app e altro, ma niente è servito, quindi a questo punto sembra una scelta voluta da parte dell'azienda.

E forse potrebbe essere collegata alle recenti lamentele da parte dei proprietari di Galaxy S23 Ultra, che avevano riportato come la registrazione video a 8K e 30 fps a volte poteva comportare un po' di incertezze. È possibile che Samsung abbia disabilitato la funzione mentre cerca di capire come porre rimedio a questo problema, ma nelle note di rilascio non se ne faceva menzione e molti utenti riportano come la registrazione 8K a 24 fps ad alto bitrate funzioni perfettamente su S22 Ultra.

Un mese fa, l'autore del post su Reddit che aveva per primo rilevato questa situazione, aveva dichiarato di aver contattato l'assistenza Samsung a proposito e gli era stato risposto che la sua domanda sarebbe stata mandata al team di sviluppo per approfondimento. A distanza di 30 giorni, interrogato sulla vicenda, lo stesso utente ha detto di non essere stato più contattato a riguardo.

Qualunque siano i motivi di questa scelta, in mancanza di comunicazioni sappiate che al momento non potrete registrare video 8K con bitrate più elevati sul vostro S23 Ultra, anche se si spera che la situazione venga risolta a breve.