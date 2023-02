Samsung Galaxy S23 Ultra esce come nuovo dal test di resistenza

Lo youtuber è partito come sempre dal display: lo schermo in Corning Gorilla Glass Victus 2 ha iniziato a mostrare i primi segni al livello 6 della scala Mohs, risultato decisamente in linea con praticamente tutti gli altri smartphone disponibili sul mercato (anzi, forse ci si aspettava anche qualcosa di meglio).

Il 1° febbraio sono stati finalmente presentati i nuovi Galaxy S23 . Il dispositivo più interessante è, come di consueto, Galaxy S23 Ultra ( qui trovate la nostra recensione ), che è stato messo alla prova anche in uno dei classici test di resistenza di JerryRigEverything.

Il vetro è però ottimo per proteggere il display dal calore: anche provando a mantenere la fiamma di un accendino per circa 40 secondi sullo schermo non spuntano strani aloni sul display. Infine, Zach ha provato anche a "spezzare" lo smartphone applicando una forza ai lati, ma non ci è riuscito, segno comunque dell'ottima resistenza della scocca di Galaxy S23 Ultra.

Il test dunque è passato a pieni voti: Galaxy S23 Ultra è praticamente come nuovo, al netto dei graffi provocati dallo youtuber. Potete dare uno sguardo al video qui di seguito.