Galaxy S23 Ultra: ecco la scheda tecnica ufficiale

Come ampiamente previsto dalle anticipazioni delle scorse settimane, che hanno praticamente tolto ogni sorpresa all'evento Unpacked del 1° febbraio , la nuova ammiraglia Samsung non si discosterà molto dal suo predecessore. Nondimeno, offrirà una serie di spunti interessanti che sapranno tentare i potenziali acquirenti. Andiamo a scoprirli!

Galaxy S23 Ultra: caratteristiche tecniche

Come possiamo vedere, la scheda tecnica vede una serie di miglioramenti, su tutti il processore e la fotocamera principale , a fronte di un leggero aumento di dimensioni e peso. Ma andiamo ad analizzarli uno per uno.

In termini di design, possiamo dire che Samsung abbia deciso di riproporre una formula vincente. La cornice in metallo è leggermente più "spessa", il che rende la curvatura del vetro, frontale e posteriore, un po' meno pronunciata.

Rispetto all'anno scorso, abbiamo un aumento delle dimensioni di 0,1 mm in altezza e di 0,2 mm in larghezza, mentre il peso aumenta di 5 g. Niente di drammatico, ma certo non ha subito una cura "dimagrante".

Schermo uguale, Soc nuovo

Lo schermo del nuovo Samsung Galaxy S23 Ultra è identico a quello montato sul suo predecessore, almeno dal punto di vista delle caratteristiche tecniche. È lo stesso display Infinity-O da 6,8 pollici, noto anche come Dynamic AMOLED 2X, con risoluzione di 3088x1440 pixel e densità di 500 pixel per pollice. Il pannello mantiene il foro per la fotocamera frontale sotto il bordo superiore ed è protetto da un rivestimento in Corning Gorilla Glass Victus 2.

Il processore, invece, rappresenta la grande novità. Finalmente Samsung decide di proporre lo stesso chip su tutti i mercati (dall'Europa ringraziamo), il nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 basato su processo a 4 nm e velocità di clock fino a 3,36 gigahertz.

Per quanto riguarda la memoria, abbiamo versioni con 8 e 12 GB di RAM, tutte LPDDR5 (non sappiamo se effettivamente LPDDR5X come precedentemente annunciato) e memorie interne che vanno da 256 GB a 1 TB (UFS 4.0), anche se non sappiamo quali varianti saranno commercializzate in Italia (precedenti leak hanno rivelato che la versione più venduta sarà la 12/256). Come per S22 Ultra, non ci sarà il supporto alle schede MicroSD.