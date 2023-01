Galaxy S23 Ultra: trapelano i segreti della sua fotocamera

Ci avviciniamo sempre di più a una delle giornate più importanti per Samsung, almeno per quanto riguarda la sua divisione smartphone. Parliamo ovviamente dell'evento Unpacked programmato per il 1 febbraio, quello in cui verranno svelati i nuovi Galaxy S23.

Segui AndroidWorld su News

La nuova famiglia di top di gamma Android della casa sudcoreana è praticamente già nota, grazie alla lunga serie di leak che ci ha accompagnato nelle scorse settimane. Proprio qualche ora fa abbiamo visto le potenzialità fotografiche in notturna di Galaxy S23 Ultra, e ora torniamo a parlarne sempre a proposito del suo comparto fotografico.