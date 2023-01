Galaxy S23 Ultra sarà il nuovo re della notte? Ecco come scatta

Il primo confronto tra immagini che trovate qui in basso dovrebbe corrispondere a due scatti realizzati da S23 Ultra. Il primo dovrebbe essere stato realizzato senza modalità notturna , mentre il secondo con la modalità Notte attiva . Riusciamo subito a cogliere quanto bene possa fare il top di gamma Samsung, forte del suo nuovo sensore da 200 megapixel , anche in condizioni di scarsa luminosità.

Alla fine di questo articolo trovate altre due paia di immagini che mostrano lo stesso confronto tra modalità standard e modalità notturna su Galaxy S23 Ultra, realizzate fotografando un paesaggio notturno.

È abbastanza chiara la potenza del sensore di Samsung accoppiata alla capacità di elaborazione software dell'immagine. A questi aspetti dovrebbe essere accoppiata anche un'eccellente capacità di messa a fuoco in condizioni di poca luminosità, la quale dovrebbe essere efficace addirittura con luminosità pari a 1 lux. Questa sarebbe la luminosità ambientale rilevabile al chiaro di luna.

Al momento non vi sono conferme in merito alla veridicità degli scatti appena visti, ovvero non possiamo essere sicuri che proprio che sia stato proprio Galaxy S23 Ultra a realizzarli. Se così fosse, potremmo sicuramente assumere che il nuovo top di gamma Samsung avrebbe tutte le carte in regola per competere tra i migliori camera-phone in assoluto.