Avvistato Galaxy S23 Ultra con a bordo la nuova One UI 6 e Android 14

Nelle scorse settimane è trapelata l'indiscrezione secondo cui Samsung avrebbe rilasciato la prima versione beta della One UI 6.0 per Galaxy S23 nella terza settimana di luglio 2023. Ora, le stesse anticipazioni hanno coinvolto la variante Ultra del dispositivo, che è stata avvistata nel database di Geekbench con a bordo proprio l'ultima versione del software basata su Android 1 4 (ci riferiamo alla versione americana del dispositivo). Il dispositivo aggiornato ha ottenuto 1.712 punti nel test single-core e 3.476 punti nel test multi-core.

Per quanto riguarda le tempistiche di rilascio, di solito Samsung rilascia prima una versione beta di Android sui suoi dispositivi premium. Dopo alcune settimane di test e almeno quattro versioni beta, il produttore procede al rilascio della versione stabile dell'aggiornamento (che potrebbe avvenire ad ottobre). Per questo motivo, è possibile ipotizzare che la serie Galaxy S23 ottenga la prima versione beta dell'One UI 6.0 basata su Android 14 entro la fine di luglio in alcuni Paesi selezionati, tra cui Cina, India, Germania, Regno Unito e Stati Uniti.