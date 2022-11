La fotocamera di Galaxy S23 Ultra mostra i muscoli a S22 Ultra e Pixel 7 Pro

Samsung si prepara a nuove importanti novità per il mercato smartphone a livello globale, visto che il produttore sudcoreano sta preparando i suoi top di gamma che verranno lanciati all'inizio del prossimo anno.

Offerte Amazon

Parliamo ovviamente dei tre modelli di Galaxy S23, per i quali apprendiamo continuamente nuovi dettagli grazie ai vari rumor che emergono in rete. Dopo gli ultimi dettagli trapelati sulla parte tecnica del suo comparto fotografico, andiamo a vedere i primi esempi di come scatterà il nuovo flagship Samsung.

L'immagine che trovate qui in basso mostra quello che sembra il primo scatto di Galaxy S23 Ultra. Il soggetto è una zucca e mette in luce come il sensore di Galaxy S23 Ultra sia riuscito a cogliere il livello di dettaglio in maniera accurata e profonda.