Samsung Galaxy S23 Ultra meglio di iPhone 14 Pro Max in questo drop test

Mettete insieme due smartphone di dimensioni importanti, pannelli frontali e posteriori in vetro, e un blocco di cemento. Cosa può andare storto? Stiamo parlando di Samsung Galaxy S23 Ultra (ecco la nostra recensione, in caso ve la siate persa) e iPhone 14 Pro Max, messi a confronto dal popolare canale YouTube PhoneBuff per testare la loro resistenza alle cadute. A guardare la nostra immagine di copertina, sembrerebbe che il nuovo top coreano abbia sbaragliato il suo avversario della mela, ma forse non in modo così netto. Andiamo a scoprire perché, ricordandovi, già che siamo in argomento, la nostra selezione delle migliori cover per iPhone.

Il test: 3 round sul cemento + 1 sull'acciaio

A livello strutturale, i due smartphone sono leggermente diversi, con struttura in alluminio e vetro curvo (Gorilla Glass Victus 2) per S23 Ultra e struttura in acciaio inossidabile e vetro piatto (dual-ion glass) per iPhone 14 Pro Max. Il test si svolge in quattro round di cadute da un metro, tre sul cemento e una sull'acciaio. Pronti, via. Il primo round prevede la caduta dal retro (back drop), e non va molto bene per iPhone 14 Pro Max. Il vetro posteriore del melafonino infatti va completamente in frantumi (guardate sopra la nostra immagine di copertina), oltre a presentare sull'obiettivo della fotocamera posteriore una crepa. Galaxy S23 Ultra invece si comporta decisamente meglio, e la sua parte posteriore si incrina solo leggermente vicino a due dei suoi angoli.

Ma non è finita. Nel secondo round, entrambi i telefoni vengono fatti cadere su uno spigolo, e questa volta è l'iPhone ad avere la meglio, seppur di poco. Il bordo curvo in acciaio del telefono della mela infatti lo aiuta ad assorbire l'impatto con meno conseguenze, anche se il vetro posteriore si incrina ulteriormente, mentre il Galaxy, a causa dei suoi bordi spigolosi, mostra un'evidente ammaccatura sullo spigolo e crepe sul vetro posteriore.

Nel terzo round, entrambi i telefoni vengono fatti cadere a "faccia" in giù. Gli schermi di entrambi i telefoni presentano evidenti crepe di entità comparabile, forse leggermente peggio per il Galaxy. Nonostante i danni, il Face ID dell'iPhone e il lettore di impronte digitali ultrasonico del Galaxy S23 Ultra (attraversato da una crepa) continuano a funzionare ancora perfettamente (Galaxy S22 Ultra con lo stesso danno aveva avuto problemi), il che è di buon auspicio per recuperare i propri dati in caso di necessità.

Nel quarto test di caduta sul metallo, entrambi i telefoni vengono fatti nuovamente cadere a faccia in giù. All'atterraggio, si vedono numerosi frammenti di vetro schizzare dal retro dell'iPhone 14 Pro Max, segno che il danno si è ulteriormente aggravato. Inoltre le fotocamere anteriore e posteriori ora presentano dei bagliori luminosi, segno che le crepe iniziano ad avere un effetto anche sulla resa. Per quanto riguarda il vetro frontale, sembra leggermente peggio in entrambi, ma niente di particolarmente grave o evidente rispetto al terzo round, e tutte le funzioni dei telefoni (eccetto il problema alla fotocamera di iPhone) non ne sembrano risentire. Sommando questi dati, PhoneBuff assegna il round al Galaxy.

Ricapitolando, Galaxy S23 Ultra vince, ma di poco

Andando a sommare i punteggi ottenuti nei quattro round, PhoneBuff assegna 38 punti al Galaxy e 36 punti al telefono della mela, il che gli consente di vincere questo test di caduta con un leggero margine (anche se a guardare i telefoni non si direbbe).