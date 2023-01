Ammirate Galaxy S23 Ultra in tutto il suo splendore

Manca sempre meno a uno degli eventi più importanti dell'anno per Samsung e per tutto il settore smartphone. Quello in cui l'azienda sudcoreana presenterà i nuovi top di gamma Android a livello internazionale.

Canale Telegram Offerte

Parliamo ovviamente dei Galaxy S23, i dispositivi dei quali ormai conosciamo già moltissimi aspetti grazie alla lunga sfilza di rumor emersi negli ultimi mesi. Nelle ultime ore sono emersi alcuni nuovi dettagli su Galaxy S23 Ultra, il più grande della famiglia.