Galaxy S23 Ultra fa un (piccolo) passo avanti verso la riparabilità

Tanto adesivo, ma Samsung ha deciso che le batterie si possono sostituire!

Via con lo smontaggio. Si parte dal retro, come per i nuovi iPhone, ma in questo caso Samsung non ha fatto differenze tra i vari dispositivi della gamma S23, e quanto detto per S23 Ultra vale anche per gli altri (ricordiamo che Apple ha cambiato la struttura interna solo degli iPhone 14 lisci e non dei Pro).

C'è molta colla, ma iFixit ha un nuovo strumento chiamato Clampy che riesce ad avere la meglio del dispositivo e lo smontaggio prosegue senza intoppi.

Dopo aver svitato tutte le viti ed estratto la bobina dell'NFC si arriva alla novità del nuovo top di Samsung: la linguetta per estrarre la batteria.