Galaxy S23 Ultra perde la sfida tra top camera-phone per DxOMark

In fase di scatto fotografico il dispositivo ha preso un parziale di 139 punti , mentre in fase di registrazione video un parziale da 137 punti .

Il parziale più alto, pari a 141 punti , S23 Ultra lo ha collezionato in fase di zoom . Il teleobiettivo, uno dei fiori all'occhiello si comporta benissimo in tutte le condizioni di scatto.

Insomma, in tutti i comparti S23 Ultra si comporta bene. DxOMark ha valutato bene il range dinamico, l'autofocus, la stabilizzazione dei video e il livello di dettaglio. Le criticità sono state notate soprattutto in condizioni di poca luminosità: S23 Ultra soffre di un lag nello scatto notturno, perdita di dettaglio nei visi, rumore scattando al chiuso e instabilità nelle scene controluce.

In generale, ci sembra di capire che le performance fotografiche sono positive ed quilibrate. Il vero problema è che Galaxy S23 Ultra non ha stupito DxOMark in positivo come hanno fatto gli altri dispositivi che lo superano in classifica. Non ci si aspettava S23 Ultra così indietro rispetto a modelli anche più economici o più datati.

Rimane da capire se Samsung sarà in grado di migliorare sensibilmente tali performance fotografiche, magari con successivi aggiornamenti software.

Per maggiori dettagli tecnici sui giudizi appena descritti, vi suggeriamo di leggere il report completo condiviso da DxOMark. Se invece volete dire la vostra, allora votate il miglior camera-phone tra iPhone 14 Pro e S23 Ultra.