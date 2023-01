Galaxy S23 Ultra: vediamo i quattro colori da ogni angolazione

Come abbiamo già avuto modo di appurare , le colorazioni ufficiali quest'anno sono quattro, Botanic Green (verde), Cotton Flower (sulle tonalità del beige), Misty Lilac (rosa chiaro) e Phantom Black (nero). Non perdiamo tempo e vediamole tutte.

A queste se ne aggiungeranno altre quattro:

grigio

azzurro

verde chiaro

rosso

Probabilmente destinate agli Store Samsung in alcuni Paesi selezionati.

Le immagini non offrono spunti di novità rispetto a quanto già sappiamo. Il Galaxy S23 Ultra non si differenzierà infatti dal suo predecessore: sempre dotato di S-Pen e avrà un aspetto molto simile, forse leggermente più piatto sul frontale, per facilitare l'utilizzo della penna, e anche sul retro.

Anche la disposizione delle fotocamere non cambierà, mentre per quanto riguarda le specifiche dovremmo salutare l'arrivo della nuova fotocamera da 200 MP e del nuovo SoC Snapdragon 8 Gen 2. Ecco le caratteristiche ipotizzate finora.

Schermo: 6,8 QHD+ / 1440 x 3200 PX

6,8 QHD+ / 1440 x 3200 PX SoC: Snapdragon 8 Gen 2

Snapdragon 8 Gen 2 RAM: 8/12 GB

8/12 GB Archiviazione: 256/512 GB/1 TB

256/512 GB/1 TB Fotocamere: 200MP principale 12 MP ultrawide 12 MP zoom ottico 3x 12 MP teleobiettivo 10x

connettività: satellitare, 5G, GPS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, una porta USB di tipo C

satellitare, 5G, GPS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, una porta USB di tipo C altoparlanti stereo

grado di protezione IP68

Batteria: 5.000 mAh con ricarica a 45W

5.000 mAh con ricarica a 45W S-pen

Come già annunciato ufficialmente da Samsung, l'evento Unpacked si terrà il 1° febbraio a San Francisco alle ore 19 e sarà focalizzato sulle capacità di fotografia notturna dei nuovi Galaxy. Qui potete seguire l'evento in diretta: