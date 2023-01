Galaxy S23 con Snapdragon 8 Gen 2: è una certezza

Ora apprendiamo ancora maggiori dettagli sui Galaxy S23 di Samsung. Questi riguardano l'aspetto centrale delle sue specifiche tecniche, quello del processore. L'immagine che trovate a fine articolo corrisponde a uno scatto che Samsung userà per la promozione pubblicitaria dei nuovi Galaxy S23. Da questa scorgiamo chiaramente il logo associato allo Snapdragon 8 Gen 2, il processore top di gamma sviluppato da Qualcomm.

Insomma, sembra ormai certo, come peraltro indicato da tutti i rumor emersi finora, che Samsung si affiderà al processore di Qualcomm per i suoi top di gamma. La GPU dunque sarà una Adreno 740 mentre il clock del processore raggiungerà il picco di 3,36 GHz.

Il resto delle specifiche tecniche ormai lo conosciamo, ne abbiamo parlato giusto qualche giorno fa con un particolare focus sulle differenze tra i tre modelli.

In generale, questi Galaxy S23 che stanno per arrivare costituiranno un importante cambio di rotta per Samsung. L'azienda infatti ha sempre scelto il processore Exynos prodotto in casa per i suoi top di gamma venduti in Europa. Stavolta invece anche noi europei potremo saggiare i nuovi Galaxy S con il processore top di gamma del momento di casa Qualcomm.

Vi ricordiamo che la presentazione ufficiale è programmata al prossimo 1 febbraio. Manca davvero poco.