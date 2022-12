Galaxy S23, nuovi rumor su luminosità, batteria e gestione del calore

Forse Samsung (come resettare un telefono del marchio) riserverà la tanto decantata fotocamera da 200 MP al top Galaxy S23 Ultra, ma per il resto anche i "piccoli" della nuova serie S23 non avranno molto da invidiare all'ammiraglia, e forse saranno quelli che riceveranno gli aggiornamenti più significativi.

Se infatti nel 2022 il gigante coreano aveva portato solo su Galaxy S22+ e S22 Ultra un pannello capace di 1.750 nit di luminosità di picco, nel 2023 anche S23 dovrebbe essere capace di quel risultato, oltre a ricevere importanti novità per batteria ed efficienza termica. Andiamo a vedere in che modo.

Il leaker Ahmed Qwaider ha infatti pubblicato una serie di tweet in cui anticipa le novità della serie S23 in arrivo tra circa un mese.

Luminosità di picco

Per prima, la luminosità di picco, che ora dovrebbe essere di 1.750 nit per tutti i dispositivi Galaxy S23. La notizia giunge un po' inattesa e parzialmente smentisce una notizia che abbiamo riportato circa un mese fa, secondo cui Galaxy S23 Ultra avrebbe ricevuto un boost a ben 2.000 nit di luminosità di picco.