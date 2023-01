Ultimi aggiornamenti sui Galaxy S23: RAM, memoria e colori!

Manca ormai pochissimo all'evento Unpacked del 1° febbraio, durante il quale Samsung presenterà al mondo i nuovi Galaxy S23.

Grazie ai numerosi leak degli scorsi mesi, dei prossimi top coreani, che bene o male rappresentano anche lo standard del settore, sappiamo ormai molto, per non dire quasi tutto, ma c'è sempre spazio per nuove informazioni. Ecco che gli ultimi rumor ci mostrano quindi i colori della serie, principali ed esclusivi, e altre informazioni su RAM e memoria interna. Andiamo a scoprirli tutti!

Segui AndroidWorld su News

Nuovi colori esclusivi

Avevamo già visto i nuovi colori della serie S23, e ora grazie al leaker SnoopyTech e a Ross Young di DSCC possiamo avere un quadro più chiaro.

Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra saranno disponibili in quattro colori principali:

Botanic Green (verde)

Cotton Flower (sulle tonalità del beige)

Misty Lilac (rosa chiaro)

Phantom Black

mentre in alcuni mercati, e solo sullo store Samsung (non è chiaro se solo per i Galaxy S23 Ultra), saranno disponibili altri quattro nuovi colori: