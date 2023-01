I Galaxy S23 scaldano i motori: queste le promozioni per i preordini nel mercato UK

L'immagine che trovate nella galleria in basso è stata condivisa dal noto leaker Roland Quandt e mostra quali saranno le promozioni di lancio per i nuovi Galaxy S23 nel mercato britannico . Le promozioni sono riferite essenzialmente a coloro che effettueranno il preordine dei nuovi Galaxy di Samsung. Andiamo a vederle insieme:

Nell'attesa del 1 febbraio , il giorno appunto scelto da Samsung per presentare ufficialmente i nuovi top di gamma, apprendiamo sempre maggiori dettagli sui nuovi modelli dell'azienda sudcoreana. Dopo aver avuto un ricco assaggio delle potenzialità fotografiche di Galaxy S23 Ultra , apprendiamo quelle che dovrebbero essere le promozioni che caratterizzeranno il lancio sul mercato dei nuovi Galaxy S23.

Manca sempre meno al gran giorno per Samsung nel settore smartphone , quello in cui svelerà ufficialmente i nuovi Galaxy S23 , i top di gamma Android di quest'anno.

Dalle promozioni di lancio che abbiamo appena visto sembra essere stata ignorata la variante di S23 Ultra con 1 TB, come se non fosse prevista.

Ancora non ne sappiamo molto, ma potrebbe anche essere che Samsung ha scelto di rendere disponibile questo taglio di memoria esclusivamente per alcuni mercati o addirittura potrebbe avervi rinunciato del tutto.

Ribadiamo che quanto appena detto dovrebbe valere per il mercato britannico. Staremo a vedere se Samsung lancerà delle promozioni per coloro che preordineranno uno dei nuovi Galaxy S23 anche in Italia.