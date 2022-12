Brutte notizie per Galaxy S23: possibile ritardo in vista

Parliamo chiaramente dei tre modelli di Galaxy S23 , per i quali nel corso degli ultimi mesi abbiamo appreso continuamente nuovi dettagli grazie ai vari rumor emersi in rete. Nelle ultime ore però sono emersi preoccupanti dettagli per coloro che speravano in un lancio ufficiale per gennaio.

Stando a quanto riferito dal leaker TheGalox Samsung starebbe pensando di ritardare leggermente il lancio ufficiale dei nuovi Galaxy S23. Questo farebbe sì che i nuovi Galaxy S23 arriverebbero nella seconda metà di febbraio.

Le ragioni dietro questo ritardo consisterebbero nell'incertezza dell'azienda sudcoreana in merito alla definizione della struttura dei prezzi da applicare ai suoi nuovi top di gamma. Possiamo aspettarci che questa definizione vari in base al mercato di riferimento.

Quanto appena emerso rimane da confermare, non è detto che ci sarà davvero questo ritardo, così come non è detto che Samsung fosse inizialmente intenzionata a presentare i dispositivi a gennaio. Ancora non è stata comunicata una data ufficiale per la presentazione, torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.