Galaxy S23 ma non solo: ecco tutte le novità della One UI 5.1

One UI 5.1: le nuove funzionalità

Se infatti Une UI 5.0 ha rappresentato un passo importante per Samsung e i suoi dispositivi, come la numerazione suggerisce, One UI 5.1 è più concentrata su piccole modifiche e nuove funzionalità marginali, in alcuni casi esclusive di alcuni dispositivi. Nondimeno sono molti gli spunti di interesse, come il nuovo Ripristino AI dedicato alla fotocamera dei nuovi Galaxy S23.

Ma non perdiamo tempo e vediamole tutte.

Fotocamera: Cambiare la temperatura di un selfie è diventato più facile . Il pulsante Effetti sul bordo consente di cambiare facilmente la tonalità dei selfie Accesso rapido a Expert RAW . L'app Expert RAW consente di acquisire immagini di alta qualità senza alcuna elaborazione o compressione, permettendo modifiche più accurate in un secondo momento. Ora l'accesso all'app è più semplice dal menu Avanzate.

Galleria: Album di famiglia comune . Questa funzione ricorda la Libreria foto condivisa lanciata da Apple con iOS 16.1 . Come dice il nome, è un album di famiglia condiviso con i membri della propria famiglia. L'app Galleria consiglia le foto da aggiungere all'album di famiglia condiviso riconoscendo i volti dei familiari e offre 5 GB di spazio di archiviazione per membro della famiglia (fino a 6 persone). Migioramenti automatici . L'app Galleria rimuove automaticamente ombre e riflessi per migliorare le foto e anche le GIF animate Comoda schermata informativa . Quando si visualizza un'immagine o un video, se si scorre verso l'alto, si può vedere a colpo d'occhio quando e dove è stata scattata l'immagine, su quale dispositivo, dove è memorizzata e altro ancora (anche questa funzione ricorda iOS). Ricerca più potente . Ora si può cercare più di una persona o oggetto alla volta, anche senza taggare i nomi ma toccando i volti Scegliere una posizione per salvare gli screenshot . Ora si possono salvare schermate e registrazioni dello schermo in una cartella a vostra scelta impostandola nelle funzionalità avanzate.

Zona AR ed Emoji AR : Emoji AR ora consente di usare 3 emoji . La zona AR è la suite software di Samsung per trasformare le foto in emojie ora consente di scattare foto e video divertenti fino a tre amici per sostituire i loro volti con emoji AR Doodle: miglioramenti e nuove funzionalità . I pennelli sono ora disponibili nella schermata principale di AR Doodle, e tra le nuove funzionalità abbiamo la possibilità di ridimensionare e spostare i disegni dopo averli creati e il nuovo strumento gomma per cancellare anche solo una parte dei disegni

: Widget: Nuovo widget batteria . Con il nuovo widget batteria potete controllare il livello della batteria dei vostri dispositivi Galaxy come Galaxy Buds, Galaxy Watch e altri dispositivi supportati, direttamente dalla schermata principale (anche qui troviamo uana funzione che ricorda iOS). Widget meteo intuitivo . Il widget meteo è stato rinnovato e offre informazioni più chiare e immediate

Modalità e scenari : Sfondi diversi a seconda della modalità . Possibilità di imposta sfondi diversi sulla schermata di blocco e sulla schermata principale a seconda delle attività (iOS?). Si può scegliere uno sfondo per il lavoro, uno per lo sport e altro impostando diverse modalità. Più condizioni e azioni per gli scenari . Quando si attiva una modalità, aereo o hotspot, si possono eseguire degli script per aprire alcune app, regolare il bilanciamento audio sinistro/destro e altro ancora. Le nuove azioni ora consentono di controllare la Condivisione rapida e la sensibilità al tocco, oltre a modificare la suoneria e lo stile dei caratteri.

: Connettività: Collaborazione in Samsung Note . Possibilità di creare una nota condivisa che più persone possono modificare contemporaneamente. Si può scrivere una relazione con i colleghi, prendere appunti per un gruppo di studio o fare un disegno con un amico. Le possibilità sono infinite (ehm, Freeform non ha inventato niente ma non può non venire in mente). Invitare ad app condivise diventa facile . Ora potete invitare facilmente le persone ad album, note e calendari condivisi utilizzando un collegamento che può essere inviato tra app come messemessagginger, email e social network. Controlli multipli avanzati tra Galaxy Book e smartphone . Ora potete utilizzare il mouse, la tastiera o il trackpad del Galaxy Book non solo con il tablet Galaxy, ma anche con lo smartphone Galaxy. Potete facilmente copiare e incollare testo e trascinare e rilasciare immagini da un dispositivo all'altro come se fosse lo stesso dispositivo. Sisponibile solo su telefoni Galaxy, Galaxy Tab e dispositivi Galaxy Book selezionati. Funziona su tablet con One UI 4.1 o successiva, telefoni con One UI 5.1 o successiva e serie Galaxy Book rilasciata nel 2021 o successiva con Samsung v1.5 (Intel) o Samsung Settings v3.3 (ARM). La disponibilità delle funzioni può variare in base al modello del dispositivo. Uscita multimediale per altoparlanti Wi-Fi . Se desiderate continuare ad ascoltare la musica sugli altoparlanti Wi-Fi tramite Spotify Connect e Chromecast integrato, aprite semplicemente l'uscita multimediale dalla barra degli strumenti di accesso rapido, non dalle app musicali. L'altoparlante Wi-Fi deve essere configurato in anticipo per connettersi all'altoparlante Wi-Fi. Continua a navigare sul PC . Se navigate in Internet sullo smartphone con Samsung Browser e poi continuate a navigare sul PC, trovate i siti web che avete aperto sullo smartphone e continuare a consultarli con il browser del PC. Questa funzione richiede un PC con Windows 20H1 o successivo e la connessione telefonica e la connessione Windows devono essere aggiornate alla versione più recente.

Samsung DeX : Multitasking migliorato in DeX . In modalità schermo diviso, ora potete trascinare lo splitter al centro dello schermo per ridimensionare entrambe le finestre. Potete anche agganciare una finestra a uno dei suoi angoli in modo che occupi un quarto dello schermo.

: Impostazioni: Suggerimenti per le impostazioni . I suggerimenti vengono ora visualizzati nella parte superiore della schermata delle impostazioni, per informarvi sulle funzioni utili da provare o sulle impostazioni che richiedono la vostra attenzione in modo da poterle abilitare o provare subito.

Samsung Browser : Ricerca migliorata . Ora potete effettuare una ricerca per nome di cartella nei segnalibri o per nome di gruppo nelle schede. La logica di ricerca migliorata consente di trovare quello che state cercando, anche se qualcosa non è scritto correttamente.

: Installazione guidata : Configurazione iniziale più rapida e semplice del nuovo Galaxy . Se state passando a un nuovo Galaxy da un Galaxy o un altro dispositivo Android, scansionate semplicemente il codice QR sul vecchio dispositivo per migrare automaticamente le tue reti Wi-Fi, l'account Samsung e l'account Google su quello nuovo Dispositivo per trasferire senza digitare qualsiasi cosa. Disponibile solo per la serie Galaxy S23 e superiori con tecnologia BLE.

: Meteo: Informazioni meteorologiche dettagliate a colpo d'occhio . Le informazioni meteo utili sono ora visualizzate nella schermata principale dell'app Meteo, dove si possono anche controllare gli avvisi di maltempo, i bollettini meteorologici giornalieri, le precipitazioni orarie e i grafici della temperatura

Chiamate: Chiamate di testo Bixby . Usate le chiamate di testo Bixby per rispondere automaticamente alle chiamate e scoprire lo scopo della chiamata. Potete vedere cosa sta dicendo il chiamante in una chat di testo e potete toccare o digitare le risposte per farle leggere ad alta voce al chiamante. Le chiamate di testo Bixby sono disponibili solo in inglese e coreano.



Insomma, come potete vedere, le nuove funzionalità non sono poche, e come da abitudine Samsung, verranno probabilmente rilasciate in tempi brevi ai dispositivi supportati.

Vi ricordiamo che i nuovi Galaxy S23 con One UI 5.1 verranno presentati l'1 febbraio alle ore 19.