Anche i Galaxy S23 non hanno i Seamless Update: non è una sorpresa

Il mondo degli smartphone è da sempre stato caratterizzato da una certa importanza per il supporto software, ovvero per gli aggiornamenti di sistema che introducono nuove funzionalità e patch di sicurezza. Questo vale chiaramente per i dispositivi Android.

Da qualche anno ormai conosciamo i Seamless Update per Android, ovvero gli aggiornamenti software che vengono scaricati e installati in background dal sistema operativo. Questa modalità di aggiornamento permette di lasciare all'utente la possibilità di usare normalmente lo smartphone anche durante l'installazione dell'aggiornamento.

D'altra sappiamo anche che i dispositivi Samsung sono tra i pochi a non supportare i Seamless Update. Questo è valso fino alla generazione di Galaxy S22 e ora la storia non cambia per i nuovi Galaxy S23. Contrariamente a quanto ipotizzato prima del lancio, anche i Galaxy S23 non supportano questa modalità di aggiornamento.

Sembra infatti che finalmente sarebbe dovuto giungere il momento per vedere i Seamless Update sui dispositivi Samsung, visto che Google ha inasprito le politiche di utilizzo di Android, le quali con Android 13 prevedono il supporto ai Seamless Update.

Invece Samsung non si è ancora adeguata, e non sappiamo se è stata concessa una deroga e soprattutto con quale motivazione. Samsung ha sempre riferito di non voler implementare il supporto ai Seamless Update per problematiche di gestione dello storage interno.

Rimane da capire se questa posizione di Samsung non cambierà mai oppure se il produttore sudcoreano intende uniformarsi agli altri dispositivi Android per il prossimo futuro. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.