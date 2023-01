Galaxy S23: la memoria base sarà una gradita sorpresa

Nuovo anno, nuovo giro di anticipazioni riguardanti i Galaxy S23, i prossimi top che evidentemente Samsung non riesce proprio a tenere nascosti. Ci eravamo lasciati a Santo Stefano con gli ultimi rumor riguardanti i colori principali e alcune specifiche come luminosità del pannello e batteria, e ora grazie all'attentissimo Ahmed Qwaider siamo in possesso di altre informazioni riguardanti la memoria di archiviazione dei modelli base, tutti i colori e altro. Non perdiamo tempo e scopriamole tutte, ricordandovi come aggiornare le app Samsung sul Galaxy Store. Segui AndroidWorld su News Memoria base raddoppiata: si parte da 256 GB per tutti La prima notizia sarà sicuramente una graditissima sorpresa. iPhone 14 parte da 128 GB, quindi Samsung decide di raddoppiare: tutti i modelli S23 partiranno da 256 GB di memoria di archiviazione, mentre Galaxy S23 Ultra sarà disponibile anche nelle varianti da 512 GB e 1 TB, tutte UFS 4.0. Per quanto riguarda la RAM, invece, Galaxy S23 e Galaxy S23+ dovrebbero avere 8 GB (come l'anno scorso), mentre Galaxy S23 Ultra avrà ben 12 GB (niente versione da 8 GB), tutte LPDDR5X.

Ecco tutti i colori Abbiamo già visto come il nuovo colore prevalente di Galaxy S23 Ultra sarà il verde, mentre quello dei Galaxy S23 e Galaxy S23+ sarà una tonalità rosa lavanda, ma la completa tavolozza colori non era ancora stata diffusa. Sempre grazie ad Ahmed Qwaider, sembra che bianco, rosa o burgundy non saranno tra le opzioni della nuova serie Galaxy S23, che invece sarà disponibile in questi quattro colori: Crema

Verde

Lavanda

Nero

Questo ovviamente non esclude che, come avvenuto con la serie S22, Samsung potrebbe vendere i dispositivi in ​​varianti di colore aggiuntive esclusivamente tramite il sito Samsung.com. Galaxy S23 Ultra avrà uno schermo più piatto L'altra notizia del giorno è lo schermo di Galaxy S23 Ultra, che secondo Qwaider sarà relativamente più piatto rispetto al suo predecessore. Il motivo? Per migliorare l'esperienza della S Pen, che sarà integrata come nel suo predecessore, mentre si scrive o disegna. Altre informazioni sul design riguardano le lenti posteriori, che su tutti e tre i modelli saranno separate come in Galaxy S22 Ultra, e i bordi laterali, più arrotondati in Galaxy S23 e Galaxy S23+ e più spigolosi in Galaxy S23 Ultra. Sempre secondo il leaker, tutti i dispositivi saranno dotati di display piatti, un grado di protezione IP68 per la resistenza alla polvere e all'acqua e protezione Gorilla Glass Victus 2.