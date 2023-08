Galaxy S23 sta davvero arrivando: Samsung ci crede ancora

Nelle ultime ore sono trapelati nuovi dettagli che indicano come Galaxy S23 FE sia davvero vicino al debutto. Il dispositivo è stato infatti avvistato online sul sito ufficiale Samsung per il Kazakistan. Come vedete dallo screenshot in galleria, il modello corrisponde al codice SM-S711B/DS .

Si torna infatti a parlare di Galaxy S23 FE , un modello tormentato che ancora non ha visto la luce dopo settimane di rumor, a volte anche contrastanti. Ormai però tutte le voci sembrano concordare per un lancio imminente .

Oltre a questo sappiamo anche che il Galaxy S23 FE è rimasto presso la FCC statunitense per mesi. La FCC è un ente governativo statunitense che si occupa del test dei dispositivi elettronici dal punto di vista della connettività, con il fine di rilasciare le certificazioni necessarie per la commercializzazione.

Come vedete dallo screenshot in basso, il dispositivo è rimasto da fine maggio a fine luglio fermo presso la FCC. Rimane da capire se tutto questo è servito per sistemare questioni tecniche oppure se Samsung non vi ha dedicato abbastanza risorse per conseguire le certificazioni necessarie nel più breve tempo possibile.