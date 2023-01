Ecco un primato dei Galaxy S23 che non conoscete

Nel corso degli ultimi giorni abbiamo visto trapelare una serie rilevante di dettagli e anticipazioni sui nuovi top di gamma Android di casa Samsung. Abbiamo visto cosa attendersi dalle performance fotografiche di S23 Ultra , così come abbiamo visto cosa aspettarci dai prezzi di lancio .

Samsung sta per vivere uno dei periodi più importanti dell'anno per quanto riguarda il suo settore smartphone , visto che siamo ormai vicinissimi alla presentazione ufficiale dei nuovi Galaxy S23 .

Nelle ultime ore sono emersi online dei nuovi dettagli che riguardano la scheda tecnica dei nuovi Galaxy S23, e in particolare l'aspetto dello schermo. Stando infatti a quanto annunciato da Corning, l'azienda che da sempre produce i Gorilla Glass, ovvero i vetri protettivi per smartphone, i Galaxy S23 saranno i primi a godere della protezione del nuovo Gorilla Glass Victus 2.

L'azienda ha annunciato il Victus 2 alla fine dello scorso anno.

Al momento della presentazione Corning ha sottolineato come ha aggiornato la composizione del vetro per produrre il Victus 2, e grazie a questo è possibile ottenere una maggiore resistenza a cadute su superifici ruvide, come il cemento ad esempio.

Il nuovo Victus 2 offre la stessa resistenza ai graffi offerta dalla prima generazioone di Victus. Corning promette che il nuovo Victus 2 sarà inoltre resistente a cadute dall'altezza della vita su marciapiedi, e che per realizzarlo ha tenuto conto del progressivo aumento del peso medio degli smartphone, un fattore che incrementa il potenziale stress da caduta sul display.

Insomma, si tratta di un interessante aggiornamento per la serie Galaxy di Samsung, di sicuro i futuri acquirenti potranno dormire sonni più tranquilli in merito alla protezione di Galaxy S23.