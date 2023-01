La fotografia notturna sarà un fiore all'occhiello di Galaxy S23

Samsung sta scaldando i motori per il periodo più importante per il suo mercato smartphone a livello globale, dato che a breve arriverà il momento del lancio per i suoi top di gamma del prossimo anno.

Dal contenuto abbiamo conferma della tripla configurazione per la fotocamera posteriore, almeno per Galaxy S23 e S23+.

Inoltre, capiamo che Samsung punterà parecchio sulla fotografia notturna con Galaxy S23, più di quanto non abbia fatto nelle serie precedenti.

Certamente l'aspetto della fotografia notturna rappresenta la nuova sfida da affrontare da parte dei produttori di smartphone, e Samsung intende competere in prima fila. Da questo teaser capiamo che i prossimi Galaxy S23 presenteranno abilità per fotografare la luna, panorami stellati in condizioni di luminosità ai minimi.

Questo sarà reso possibile dai sensori fotografici implementati da Samsung, tra cui troveremo quello da 200 megapixel per S23 Ultra e lo zoom ottico 10x, e le elaborazioni software implementate da Samsung.

Non ci resta dunque che attendere il lancio ufficiale dei nuovi Galaxy S23, fissato per il prossimo 1 febbraio. Nel frattempo, per rimanere in tema fotografia, vi suggeriamo la nostra guida per installare la GCam su tutti i telefoni Android senza root.