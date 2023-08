Ecco la scheda di Galaxy S23 FE: non parte in pole position

Display : 6,4" FHD+ Dynamic AMOLED, 120Hz

: 6,4" FHD+ Dynamic AMOLED, 120Hz Processore : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 / Exynos 2200 (in base alla regione geografica di commercializzazione)

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 / Exynos 2200 (in base alla regione geografica di commercializzazione) Fotocamera posteriore : Principale : 50MP (OIS) Grandangolo : 8MP Telephoto : 12MP

: Fotocamera anteriore : 10MP

: 10MP Sistema operativo : Android 13, One UI 5.1

: Android 13, One UI 5.1 Batteria : 4.500mAh con ricarica rapida a 25W, ricarica wireless

: 4.500mAh con ricarica rapida a 25W, ricarica wireless Aggiornamenti software: 4 anni di aggiornamenti Android + 5 anni di supporto di sicurezza

Insomma, la scheda tecnica è assolutamente di tutto rispetto ma sicuramente appare leggermente anacronistica considerando che, sempre a detta del leaker Brar, Galaxy S23 FE verrà lanciato a settembre.

Un periodo vicinissimo al lancio dei nuovi Pixel 8 che sbarcheranno con Android 14 in versione stabile, e lo stesso in cui altri dispositivi Samsung più datati verranno aggiornati alla One UI 6, che tra l'altro è già in versione beta pubblica.

Anche sul processore emergono dei dubbi, visto che la seconda generazione dello Snapdragon 8 è già presente su dispositivi lanciati da qualche mese sul mercato, mentre S23 FE avrebbe a bordo addirittura la prima generazione.

Insomma, sembra proprio che Samsung stia forzando il lancio di un dispositivo che in realtà è stato progettato per un lancio antecedente, probabilmente nella prima metà di quest'anno. Staremo a vedere se il prezzo, una delle poche cose che non conosciamo ancora, riuscirà a dare un minimo di appeal a questo modello.