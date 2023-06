Galaxy S23 FE esiste davvero: ecco i render

Sembra che finalmente si possa mettere fine alla telenovela che ha visto come protagonista Galaxy S23 FE. Il dispositivo, oggetto di numerosi rumor negli ultimi giorni dopo un lunghissimo periodo di incertezza sulle sue sorti, dovrebbe farsi, tanto che OnLeaks ne ha condiviso i render. La notizia arriva dal sito Smartprix, rivelando un design in linea con le tendenze di Samsung per quest'anno, come l'ottimo Galaxy A54 e ovviamente Galaxy S23.

S23 FE richiama in maniera sorprendente soprattutto il primo, a causa del suo schermo piatto da 6,4 pollici dotato di foro centrale per la fotocamera anteriore e di lettore di impronte sotto al display. Le cornici intorno allo schermo sembrano piuttosto pronunciate, proprio come nel Galaxy A54 e più grandi rispetto a quelle in S21 FE.

Le somiglianze con il medio gamma di Samsung continuano sul retro, dove spiccano i tre obiettivi rialzati per fotocamera principale, ultragrandangolo e teleobiettivo. La configurazione si distacca nettamente da quella del predecessore, Galaxy S21 FE (ricordiamo che S22 FE non è stato lanciato), che ospitava un blocco fotocamere in linea con lo stile del 2021. Secondo OnLeaks, Galaxy S23 FE misurerà circa 158 x 76,3 x 8,2 mm (ricordiamo che Galaxy S21 FE misurava 155.7 × 74.5 × 7.9 mm mentre Galaxy A54 misura 158.2 × 76.7 × 8.2 mm), il che ancora ci riporta a una forte somiglianza con Galaxy A54.