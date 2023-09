Galaxy S23 FE costerà 599$ e debutterà ad ottobre insieme a Galaxy Tab S9 FE

In particolare, secondo le ultime informazioni, Galaxy S23 FE potrebbe essere venduto negli Stati Uniti ad un prezzo di 599 dollari, mentre i nuovi auricolari, Galaxy Buds FE, potrebbero costare 99 dollari. Passando alle specifiche, il Galaxy S23 FE verrà equipaggiato con un display Dynamic AMOLED 2x da 6,4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 60-120 Hz (con una luminosità di picco di 1450 nit). Nel mercato globale, lo smartphone debutterà con il chipset Exynos 2200 , mentre negli Stati Uniti e in Canada il dispositivo sarà alimentato dallo Snapdragon 8 Gen 1. Il telefono, poi, avrà 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB/256 GB di memoria interna UFS 3.1.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il dispositivo presenterà una configurazione a tripla fotocamera. Il sensore principale avrà una risoluzione di 50 MP con apertura f/1.8 e supporto OIS. Gli altri due sensori saranno da 12 MP (ultra grandangolare) e 8 MP (teleobiettivo per zoom 3x e apertura f/2.4). Il sensore anteriore, invece, avrà una risoluzione di 10 MP. Non mancherà, poi, la certificazione IP68 ed il supporto alla ricarica rapida da 25 W. Infine, Galaxy S23 FE sarà disponibile nelle seguenti tonalità: Grafite, Menta, Viola, Bianco, Indaco e Mandarino.