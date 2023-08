Galaxy S23 FE continua a mostrarsi: ecco le specifiche della fotocamera anteriore

Inoltre, sono emerse delle interessanti notizie anche sulla batteria. Difatti, in Corea del Sud, è stata certificata una batteria con il nome di modello EB-BS711ABY , che dovrebbe appartenere proprio a Galaxy S23 FE. Tuttavia, la certificazione non rivela la capacità dell'unità, che comunque dovrebbe essere di 4.500 mAh. Dunque, nonostante notizie contrastanti, lo smartphone dovrebbe debuttare, anche se non si sa quando (alcune voci indicano un possibile lancio all'inizio del 2024 altre, invece, intorno a settembre).

Continuano a trapelare indiscrezioni sul futuro Galaxy S23 Fan Edition (FE) . In particolare, sembrerebbe che lo smartphone potrebbe avere una fotocamera frontale da 10 MP, piuttosto simile al sensore con cui è stato equipaggiato il Galaxy S22 . Per quanto riguarda il teleobiettivo , invece, potrebbe avere una risoluzione da 8 MP con zoom ottico x3: dunque un passo indietro rispetto a quanto visto sugli ultimi Galaxy S23.

Altre prove che lo smartphone di Samsung sia in lavorazione sono date dai primi firmware di prova che sono apparsi sui server dedicati di Samsung. Nello specifico, la comparsa dei primi firmware europei è avvenuta negli ultimi due giorni e tutto ciò è un forte segnale che il dispositivo si trova davvero in piena fase di sviluppo.

Tuttavia, non si trovano ancora riscontri sui firmware per la variante che dovrebbe essere lanciata negli Stati Uniti ed in Corea del Sud. Infine, il sensore fotografico principale dovrebbe essere simile a quello di Galaxy S23, con una risoluzione da 50 MP, mentre per quanto riguarda il processore le ultime notizie indicano la presenza del chip Exynos 2200.