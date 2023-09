Galaxy S23 FE si mostra dal vivo e nei video promozionali

Il lancio del Samsung Galaxy S23 FE è dietro l'angolo e a confermarlo sono le numerose notizie che stanno uscendo nell'ultimo periodo. Del nuovo smartphone di casa Samsung ormai sappiamo praticamentente tutto: il design, i colori in cui sarà disponibile, la scheda tecnica e che sarà lanciato insieme alla famiglia Fan Edition 2023.

Quindi, ormai mancano pochi dettagli e oggi si aggiungono delle novità, ma andiamo per gradi. Oggi il leaker Abhishek Yadav ha postato su X due video promozionali del prossimo Galaxy S23 FE: in uno viene mostrata una serie di scatti realizzati dallo smartphone e alla fine compaiono le parole: "Epic camera" e "for creators" per indicare che sarà uno smartphone ideale per chi ha bisogno di scattare foto; nell'altro video viene mostrato un breve filmato e compaiono le parole: "Epic display" e "for binge-watchers" per suggerire che avrà uno schermo eccellente per chi guarda molte serie tv.

Alla fine di entrambi i video compare l'intero modulo fotografico, composto da tre fotocamere e accompagnato dallo slogan: "The New Epic". I video dovrebbero far parte della campagna marketing del nuovo smartphone per creare hype, visto il suo imminente lancio a ottobre e la successiva commercializzazione.