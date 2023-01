Le sagome dei Galaxy S23 ci svleano design e dimensioni

Torniamo a parlare di Samsung, il produttore sudcoreano che sta scaldando i motori per il periodo più importante per il suo mercato smartphone a livello globale, visto che a breve lancerà ufficialmente i suoi nuovi top di gamma.

Negli ultimi giorni abbiamo visto trapelare online diversi dettagli dei nuovi Galaxy S23: abbiamo visto le potenzialità fotografiche, tutte le tutte le presunte specifiche tecniche e la data di lancio. Ora emergono i prototipi dei dispositivi che ci forniscono dettagli su design e dimensioni.

L'immagine che trovate nella galleria in basso mostra le sagome dei tre modelli Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra. Dall'immagine abbiamo conferma del design, almeno del lato posteriore, dei tre dispositivi. Vediamo infatti Galaxy S23 e S23+ essenzialmente identifici per forma, con S23+ ovviamente più grande in termini di altezza.