Galaxy S23: come avere subito tutti gli sfondi ufficiali

Sono passate poche ore da quando abbiamo finalmente conosciuto ufficialmente i nuovi Galaxy S23, gli smartphone top di gamma di casa Samsung, a lungo vociferati e protagonisti di tantissimi rumor nel corso delle ultime settimane.

I nuovi dispositivi Android sono arrivati, come previsto, con importanti novità, le quali riguardano soprattutto l'aspetto del processore e del comparto fotografico, dove promettono faville anche rispetto alla generazione precedente Galaxy S22.

Dopo la nostra video anteprima avremo modo di conoscere più a fondo i nuovi Galaxy S23 di Samsung, ma nel frattempo potete averne un assaggio anche voi grazie agli sfondi ufficiali.

Le immagini che trovate nella galleria in basso infatti corrispondono a tutti gli sfondi ufficiali dei nuovi Galaxy S23. Troviamo le immagini corrispondenti agli sfondi statici, quelli relativi alla raccolta della One UI 5 e quelli che sono disponibili in modalità DeX. Infine troviamo anche lo sfondo animato ufficiale, potete averne un'anteprima osservando il video qui in basso.

Gli sfondi ufficiali sono disponibili al download a risoluzione originale (1440 × 3088 pixel) tramite il link che trovate qui in basso.