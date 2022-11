iPhone chi? Forse anche i Galaxy S23 avranno la connettività satellitare

Sappiamo bene come Samsung sia particolarmente attenta a rilanciare colpo su colpo nei confronti dei rivali, almeno per quanto riguarda il numero di funzioni dei propri dispositivi, e questo non poteva non comprendere anche la connettività satellitare.

La modalità SOS emergenze satellitare (ecco come funziona), che consente di chiedere aiuto anche in assenza di connettività cellulare (non ancora disponibile in Italia), è infatti una delle caratteristiche più interessanti dei nuovi iPhone 14 e, solo per gli utenti cinesi, anche del nuovo Huawei Mate 50 Pro.

Ora dalla Corea arriva la notizia che la società di Seul sarebbe al lavoro da alcuni anni sulla tecnologia e, vista la situazione altamente competitiva del mercato, potrebbe accelerare i tempi e introdurla nei prossimi Galaxy S23.

A diffondere l'anticipazione è il sempre attentissimo Ice Universe su Twitter, che riporta un articolo a firma Park Ji-sung sul sito coreano etnews.