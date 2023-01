Galaxy S23: dalla Spagna arrivano conferme dei rincari

Complici le numerosissime anticipazioni degli scorsi mesi infatti, schede tecniche , date di uscita e prezzi sono ormai noti, e purtroppo l'ultimo leak da un rivenditore spagnolo conferma importanti rincari per noi europei.

L'evento Unpacked di Samsung, durante il quale verranno presentati i nuovi Galaxy S23, si terrà la settimana prossima, ma ormai servirà più per far toccare con mano i dispositivi alla stampa che a svelare qualche novità, visto che sappiamo già tutto .

Galaxy S23: i prezzi in europa

Mentre in Germania e Belgio dovrebbe andare un po' meglio, in quanto per il Galaxy S23 8/128 GB si parla di 949 euro mentre per il Galaxy S23 Ultra 8/256 GB si parla di 1.399 euro .

Come ben sappiamo, però, nei singoli Paesi ci possono essere variazioni anche sensibili in base alle tasse locali e il noto leaker Roland Quandt riporta questi prezzi di un rivenditore spagnolo (i cambiamenti sono evidenziati):

Stando a quanto trapelato in precedenza, i prezzi in Europa dovrebbero essere questi:

Nel complesso, parliamo di aumenti nell'ordine degli 80 euro per i modelli S23 e S23+ e di 30 euro per S23 Ultra, anche se non abbiamo ancora visto i prezzi italiani, che sappiamo essere più alti che da altri Paesi (Germania sicuramente).

Al lancio, i prezzi della serie S22 erano questi:

Galaxy S22 8/128 GB : 879€

: 879€ Galaxy S22+ 8/256 GB : 1.129€ (quest'anno non dovrebbe esserci il modello 8/128 GB)

: 1.129€ (quest'anno non dovrebbe esserci il modello 8/128 GB) Galaxy S22 Ultra 8/256 GB: 1.379€

Insomma, anche per il 2023 sembra confermato un trend dell'aumento dei prezzi, fattore che sicuramente non farà bene a un mercato già in affanno.

Ricordiamo che i nuovi Galaxy S23 saranno quest'anno tutti dotati di SoC Snapdragon 8 Gen 2, oltre a ricevere miglioramenti lato autonomia (S23 e S23+) e multimedialità, con l'attesa fotocamera da 200 MP in S23 Ultra. Qui trovate tutte le specifiche complete, mentre per quanto riguarda la presentazione, si terrà il 1° febbraio alle 19:00. Non perdetevi i nostri approfondimenti!