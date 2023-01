Galaxy S23: ecco i colori esclusivi di Samsung

Manca sempre meno al grande evento di Samsung, il Samsung Unpacked durante il quale verranno ufficializzati i nuovi smartphone dell'azienda sudcoreana. Parliamo dei nuovi Galaxy S23, i top di gamma Android del 2023 di Samsung.

Canale Telegram Offerte

Segui AndroidWorld su News

Nei giorni scorsi abbiamo appreso diversi dettagli sui Galaxy S23, a partire dalle potenzialità fotografiche fino ad arrivare agli ultimi rumor sui prezzi e sulle specifiche tecniche. Ora emergono nuovi dettagli sulle colorazioni.

Da qualche mese ormai sappiamo che la serie Galaxy S23 dovrebbe arrivare sul mercato in quattro colorazioni principali: Botanic Green, Cotton Flower, Misty Lilac e Phantom Black. Queste colorazioni dovrebbero essere disponibili per i tre modelli di Galaxy S23 presso tutti i rivenditori. Ora sappiamo che potrebbero arrivare anche altre colorazioni.

Queste ulteriori colorazioni sarebbero esclusive, ovvero dovrebbero venire vendute esclusivamente da Samsung presso il suo store ufficiale. Le immagini che trovate nella galleria in basso mostrano quali sarebbero queste colorazioni esclusive: vediamo grigio, azzurro, verde chiaro e rosso.

Le immagini suggeriscono che per ogni modello di Galaxy S23 dovrebbero venire proposte due colorazioni esclusive disponibili solo sullo store ufficiale Samsung: grigio e rosso per S23 Ultra, azzurro e verde chiaro per S23 e S23+.

Quanto appena trapelato riguarda il mercato thailandese, ma non è escluso che Samsung non intenda applicare la stessa politica anche per altri mercati. Ne sapremo sicuramente di più a valle dell'evento di presentazione ufficiale del 1 febbraio.