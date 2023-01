Ancora Galaxy S23: colori e design di tutti i modelli

Samsung è ormai prontissima per il periodo più importante per il suo mercato smartphone a livello globale, quello in cui lancerà ufficialmente a livello globale i suoi nuovi top di gamma .

Ora torniamo a parlarne perché nelle ultime ore sono emerse online delle nuove immagini di Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra. Stavolta si tratta di render, che hanno tutto il sapore di essere ufficiali, e che mostrano ancora una volta cosa dobbiamo aspettarci dal design e dalle colorazioni dei nuovi Galaxy S23.

Le immagini, che trovate nella galleria in basso, mostrano che per Galaxy S23 Ultra arriveranno le colorazioni Botanic Green, Cotton Flower, Misty Lilac, e Phantom Black. Le immagini confermano ancora una volta il design squadrato, la presenza di quattro sensori fotografici posteriormente e quella della S Pen.

Per Galaxy S23 e S23+ vediamo un look praticamente identico, con le dimensioni che chiaramente pendono dalla parte del modello S23+. Anche per questi due modelli arriveranno le colorazioni Botanic Green, Cotton Flower, Misty Lilac, e Phantom Black, corrispondenti appunto alle alternative che vediamo nelle immagini in basso.

Ormai sembra dunque tutto chiaro in merito alla nuova serie di flagship da parte di Samsung. Rimane soltanto da scoprire disponibilità e prezzi ufficiali dei nuovi Galaxy S23. Questi li apprenderemo con certezza durante l'evento di presentazione ufficiale fissato al 1 febbraio.