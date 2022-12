Ancora Galaxy S23: ecco i colori dell'anno

Samsung sta scaldando i motori per il periodo più importante per il suo mercato smartphone a livello globale, dato che a breve arriverà il momento del lancio per i suoi top di gamma del prossimo anno.

Parliamo chiaramente dei tre modelli di Galaxy S23, per i quali nel corso degli ultimi mesi abbiamo appreso continuamente nuovi dettagli grazie ai vari rumor emersi in rete. Ora abbiamo anche modo di vedere le prime immagini promozionali.

Le immagini che trovate nella galleria alla fine di questo articolo mostrano le grafiche promozionali che Samsung dovrebbe usare per promuovere il lancio e la commercializzazione dei suoi nuovi top di gamma.

Le immagini mostrano un colore prevalente per Galaxy S23+ e un secondo per Galaxy S23 Ultra. Storicamente Samsung sceglie una nuova e particolare tonalità per i suoi flagship. Per quest'anno la scelta sembra essere ricaduta sul rosa per Galaxy S23+ e sul verde per Galaxy S23 Ultra.

Ci aspettiamo ovviamente che i nuovi modelli Samsung arriveranno anche in altre colorazioni, come emerso dai recenti leak online.

Vi ricordiamo che la presentazione dei nuovi Galaxy S23 dovrebbe avvenire a febbraio, addirittura il 1 febbraio secondo gli ultimi rumor. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sulle prossime novità che riguarderanno i flagship Samsung.