Voglia di Galaxy S23: ecco tutti i case ufficiali

Samsung si appresta a prendersi la scena nel mercato smartphone a livello globale, visto che a breve lancerà ufficialmente a livello globale i suoi nuovi top di gamma.

Iscriviti al Gruppo Facebook

Stiamo parlando ovviamente dei Galaxy S23, i tre modelli che verranno ufficializzati a inizio febbraio a livello internazionale e dei quali ormai già sappiamo molto. Gli ultimi rumor infatti ci hanno mostrato le potenzialità fotografiche, tutte le tutte le presunte specifiche tecniche e le recenti conferme sul design.

Nelle ultime ore sono emersi ancora nuovi dettagli su questi dispositivi. Le novità delle quali parliamo le trovate nella galleria in basso. Si tratta di nuove immagini che ritraggono quelle che saranno, con tutta probabilità, i case e le cover ufficiali dei nuovi flagship di casa Samsung.

Dalle immagini vediamo che per Galaxy S23 e S23+ arriveranno delle custodie in stile abbastanza classico, probabilmente realizzate in silicone e che ricalcano le colorazioni previste per i dispositivi.

Quelle che abbiamo visto nei leak emersi qualche giorno fa.

Per Galaxy S23 Ultra invece arriverà la S-View Flip Cover, esclusiva in quanto solo il modello Ultra potrà contare sulle interessanti potenzialità della S Pen. Per tutti e tre i modelli comunque le cover saranno realizzate in modo da non creare spessore rispetto alle sporgenze delle fotocamere.

Insomma ormai sembra davvero tutto abbastanza limpido in merito alla nuova serie di flagship da parte di Samsung. Rimane soltanto da scoprire disponibilità e prezzi ufficiali dei nuovi Galaxy S23. Questi li apprenderemo con certezza durante l'evento di presentazione ufficiale fissato al 1 febbraio.