I Galaxy S23 scatteranno dei selfie migliori dei loro predecessori

Stiamo parlando ovviamente dei tre modelli di Galaxy S23 , per i quali nel corso degli ultimi mesi abbiamo appreso continuamente nuovi dettagli grazie ai vari rumor emersi in rete. Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli che riguardano la fotocamera , dopo quelli emersi a proposito delle colorazioni e della presunta data di lancio .

Torniamo a parlare ancora una volta di Samsung , la quale si prepara a nuove importanti novità per il mercato smartphone a livello globale con l'imminente lancio dei suoi top di gamma per il prossimo anno.

Stando a quanto emerso recentemente online, i nuovi Galaxy S23 e S23 Plus avranno delle fotocamere anteriori migliori, in termini tecnici rispetto ai loro predecessori Galaxy S22 e S22 Plus. I miglioramenti dovrebbero concentrarsi sicuramente nella risoluzione del sensore anteriore.

I nuovi Galaxy S23 e S23 Plus infatti dovrebbero arrivare con fotocamere anteriori che scatteranno a 12 megapixel, più dei 10 megapixel dei quali sono capaci le fotocamere frontali dei loro predecessori.

Non è chiaro se vi saranno anche delle implementazioni software di elaborazione delle immagini migliorate.

Riguardo la fotocamera anteriore di S23 Ultra rimane tutto da capire. Sappiamo che i predecessori Ultra della serie Galaxy presentano un sensore da 40 megapixel per la fotocamera frontale. Staremo a vedere se anche per il modello Ultra Samsung proporrà miglioramenti hardware o software.

Vi ricordiamo che al momento non è stata ancora comunicata una data ufficiale per il lancio dei nuovi top di gamma Samsung. Le ultime voci hanno indicato un potenziale ritardo a febbraio. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.