I Galaxy S23 hanno una funzionalità di ricarica mai vista prima

Lo screenshot che trovate qui in basso si riferisce ad un'opzione presente nel menù Game Booster dei Galaxy S23. Questa opzione consiste nell'abilitare l'alimentazione del dispositivo bypassando la ricarica della batteria. Questo significa che sarà possibile connettere il cavo di alimentazione ai Galaxy S23 per alimentarli direttamente , senza ricaricare la batteria.

Pian piano apprendiamo nuovi dettagli sui tre nuovi modelli lanciati da Samsung. Dopo aver visto la nostra anteprima , conosciamo una funzionalità per l'alimentazione tanto utile quanto inedita.

Il motivo dietro questa funzionalità consiste nel ridurre il suriscaldamento del dispositivo e della batteria. Il secondo screenshot che trovate qui in basso mostra come, se attivata, questa funzionalità consente di alimentare il telefono con una potenza minore rispetto a quella usata per ricaricare la batteria.